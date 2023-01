Roxel-Frage sorgte für Unsicherheit

Erneut viele Anmeldungen an der AFG

Havixbeck

Die Entscheidung der Bezirksregierung, keine Gesamtschule in Roxel zu erlauben, kam gerade noch rechtzeitig für die Anmeldung an der Anne-Frank-Gesamtschule. Denn die Sorge in der Elternschaft war laut des Schulleiters groß – aber unbegründet, wie er betont.