Roxel ist für Münster nicht vom Tisch

In Münster scheint man sich beim Thema Gesamtschule noch immer nicht mit einem Aus für den Standort Roxel abfinden zu können. Das gilt offenbar auch noch nach einem Treffen mit der Bezirksregierung. Regierungspräsidentin Dorothee Feller hatte Vertretern des Schulausschusses noch einmal die Gründe für ihre Vorabentscheidung erläutert. In Havixbeck reagiert Bürgermeister Jörn Möltgen gelassen.

Die Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck sieht die Bezirksregierung weiterhin durch eine Gesamtschule in Roxel gefährdet. Die entsprechend negative Vorabentscheidung erläuterte Regierungspräsidentin Dorothee Feller nun noch einmal der Münsteraner Politik.

Eine neue Entwicklung oder andere Zahlen gibt es nicht. Deshalb überrascht es auch nicht, dass Regierungspräsidentin Dorothee Feller am Mittwoch vor Vertretern des münsterischen Schulausschusses und der Ratsfraktionen in der Causa Gesamtschule Roxel keine andere Einschätzung abgab als vor rund einem Monat: Ja, die Bezirksregierung sieht Münsters Bedarf für eine dritte städtische Gesamtschule. Aber nein, am Standort Roxel, wo die auslaufende Friedensreich-Hundertwasser-Sekundarschule umgewandelt werden soll, ist das nach derzeitigem Stand nicht möglich.