Salonorchester spielte im Marienstift auf

Endlich! Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Marienstifts Droste zu Hülshoff erfüllte sich ein Traum: Das Salonorchester DaCapo spielte erstmals wieder nach sehr langer Corona-Pause im Gartens des Stifts auf. „Wir haben uns alle danach gesehnt, wieder so viele verschiedene Musiker und Musikerinnen mit ihren Instrumenten zu hören“, sagte Martin Wiedau, Sozialdienstleiter im Marienstift, in seiner Begrüßung des Salonorchesters mit seinem Dirigenten Günther Mertens. Die zuhörenden Bewohner saßen auf der Wiese vor dem Haus, auf den vielen Balkonen und an den geöffneten Fenstern.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Marienstiftes genossen die Musik. Foto: Marienstift Droste zu Hülshoff

Die beschwingte Salonmusik erfreute die Herzen und überall strahlten die Gesichter, es wurde mitgesungen und geschunkelt. Sogar eine an Demenz erkrankte Dame konnte das Lied „Schenk einer Frau doch hin und wieder rote Rosen“ komplett mitsingen. Gitarristin Hiltrud Hollenhorst hatte sich extra neben sie gesetzt und sang mit ihr. Es war berührend, wie diese Nähe das Gedächtnis der Bewohnerin zum Singen aktivierte. „Mit Musik Lebensfreude schenken, das ist, was uns antreibt und uns selbst Freude zurückgibt“, sagte Günther Mertens zum Abschied.