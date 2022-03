Sammlung an der Sandsteinscheune

„Die Hilfsbereitschaft der Havixbecker ist überwältigend“, so fasst Bürgermeister Jörn Möltgen seine Eindrücke zusammen, die er eine Woche nach der sehr erfolgreichen Aktion zur Unterstützung der Ukraine am vergangenen Wochenende in der Ortsmitte gewonnen hat. Die Verwaltung hat bereits eine Vielzahl von Wohnraumangeboten erhalten. In der vergangenen Woche konnten daher bereits 21 Personen aus der Ukraine bei Privatleuten in Havixbeck untergebracht werden.

„Wir stehen dazu in engem Austausch mit den Wohnungsgebern, um möglichst passgenau die in Frage kommenden Flüchtlinge unterzubringen“, führt Peter Schreckenbach, Sozialarbeiter der Gemeinde, aus. Die Verwaltung ist aber sehr daran interessiert, möglichst ganze Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen anzumieten, da die Aufnahme Geflüchteter in den eigenen Haushalt bei gemeinsamer Nutzung von Küche und Bad sicherlich in vielen Fällen nur zeitlich begrenzt möglich ist. Interessierte können ihr Angebot an die E-Mail-Adresse ukraine@gemeinde.havixbeck.de senden. Auf der Homepage der Gemeinde steht hierfür auch ein gesondertes Formular zur Verfügung, auf dem weitere Angaben zu der konkreten Ausstattung gemacht werden können.

Haltbare Lebensmittel, warme Kleidung und Hygieneartikel

Zudem wurde bei der Verwaltung immer wieder angefragt, ob Sachspenden gebraucht werden. Jetzt ist es soweit. „Wir haben Kontakt zu einer ukrainischen Familie, die seit vielen Jahren in Havixbeck lebt und intensiven Kontakt zu Menschen in den umkämpften Regionen der Ukraine hat“, erklärt Jörn Möltgen. Demnach werden für die Versorgung vor Ort dringend folgende Produkte benötigt:

Haltbare Lebensmittel: bspw. Nudeln, Reis, Bulgur und Fleischkonserven

Warme Winterkleidung, vor allem für Männer: beispielsweise lange Unterwäsche, Mützen, Schals

Babyartikel und –nahrung

Decken, Schlafsäcke

Taschenlampen, Kerzen, Feuerzeuge

Hygieneartikel

Medizinprodukte: Pflaster, Fieberthermometer, fiebersenkende und schmerzlindernde Medikamente.

Die Spenden können von Dienstag (15. März) bis Freitag (18. März) jeweils in der Zeit von 16 bis 18 Uhr am Sandsteinmuseum – und zwar in der Scheune, die über den Hof zu erreichen ist – abgegeben werden. Bei der Annahme wird die Verwaltung voraussichtlich von einem Team Ehrenamtlicher unterstützt.

„Allen Spendern und Helfern möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken und alle ermuntern, die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine weiterhin auf so vielfältige Art und Weise zu zeigen wie bisher“, erklärt der Bürgermeister.