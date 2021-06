Sandburgenbau auf „Norderney“

Wer nicht zur Insel reisen darf, der holt sie sich nach Hause. Die Klasse 4a an der Baumberge-Schule konnte wegen der Pandemie keine Abschlussfahrt am Ende ihrer Grundschulzeit planen, deshalb hieß das Motto „Norderney in Havixbeck“. Klassenlehrerin Martina Raffelt-Hensel hatte ein Projekt auf die Beine gestellt, das für ihre Abschlussschüler zum Erfolg wurde. Eine Woche lang Programm mit verschiedenen Überraschungen. Die Freude bei den täglich wechselnden Aktionen war nicht zu bremsen.

Wie am Strand der Nordseeinseln gerne gesehen, wurden Sandburgen gebaut und die besten prämiert. Sogar richtige Muscheln verzierten die größte Burg. Eine Piratenfahne wurde auf einer anderen Burg gehisst. Auch der Wassergraben ringsherum fehlte nicht.

„Jeden Morgen begrüßen wir uns stilecht mit einem ‚Moin, Moin‘, und dann geht es los“, berichtet Martina Raffelt-Hensel. Für die Lehrerin war es zum Abschluss einer vierten Klasse eigentlich immer das Ziel, in ein gut gelegenes Haus auf Norderney zu fahren, um dort etwas Besonderes zu erleben. „Aber es darf noch nicht sein, deshalb konnten wir nichts festmachen und mussten umschwenken“, sagt Martina Raffelt-Hensel, die zum letzten Mal eine Klasse 4 zur weiterführenden Schule schickt, da sie selbst in den Ruhestand darf. Umso mehr wollte sie noch einmal das Norderney-Erlebnis für ihre Schülerinnen und Schüler auf die Beine stellen.

Alles wurde auf das Inselfeeling eingestellt. Mit einem Ringelshirt urlaubsmäßig verkleidet, ging es zum Eisessen an die „Strandbar“ – mitten im Ortskern. Warum nicht so ausgelassen sein wie auf Norderney? Im Schlafanzug wurde gefrühstückt, und die Partymusik fehlte nicht. Lehrerin und Kinder fanden es klasse, dies alles rund um die Schule zu erleben.

Die große Sandfläche vor der Grundschule diente als Strand. Dort schmetterten die Schülerinnen und Schüler auch ihren Reisesong: „Eine Woche ohne Stundenplan und nur große Pause“. Die vorbeifahrenden Havixbecker mussten lachen, als sie die etwas größeren Grundschüler erlebten.

„Die Kinder sind glücklich, die Eltern auch. Was wollen wir als Schule noch mehr“, erklärt Martina Raffelt-Hensel. Eine Piratenparty durfte nicht fehlen. Das Havixbecker Freibad erlebte einen Stresstest, als die große Klasse Wellen im Becken produzierte. Salzwasser war es zwar nicht, aber die Abkühlung am Ende der Woche kam zur richtigen Zeit.

Im Zeitalter der Digitalisierung hatte Martina Raffelt-Hensel ein Norderney-Format auf das Klassenpadlet geschrieben. „Das Lernen haben wir nicht vergessen. Ein Projektheft vervollständigt die Aktion auch als Erinnerung in ein paar Jahren. Für die Kinder war es ein voller Erfolg und ein guter Abschluss ihrer Grundschulzeit.“