Sandra Lüpkes lässt Inselklima spüren

Ihren Roman „Die Schule am Meer“ stellte die Autorin Sandra Lüpkes in der Schul- und Gemeindebibliothek vor. Mitgebracht hatte die Autorin auch Fotos von der Insel Juist und dem reformpädagogischen Landschulheim, dessen Geschichte den Stoff für den Roman lieferte.

Beim Scheiben sei ihr klar geworden, dass dies ihr Schicksalsbuch, ihr Herzensbuch werden würde, verriet die Autorin Sandra Lüpke den 60 Besucherinnen und Besuchern in der Schul- und Gemeindebibliothek am Freitagabend. In einer Lesung stellte sie ihren Roman „Die Schule am Meer“ vor. Zweieinhalb Jahre habe sie an der Geschichte über das reformpädagogische Landschulheim gearbeitet.

Recherchen auf der Heimatinsel

Sandra Lüpkes nahm ihr Publikum mit auf die Insel Juist im Jahr 1925, wo es Maximilian Mücke, genannt Moskito, kennenlernt. Seit sechs Wochen ist der Sohn bolivianischer Eltern in der Schule am Meer und versucht sich vor dem „mystischen Tauchbad“ in der Nordsee, das von April bis Oktober für alle Pflicht ist, in den Dünen zu verstecken. Aber ein Mitschüler hilft ihm, sich zu überwinden. Schließlich möchte Moskito zu den Bären gehören, eine der dort gelebten Kameradschaften.

Nicht nur Lüpkes Schreibstil lies die Zuhörerinnen und Zuhörer das Inselklima der Nordsee an diesem Abend fast spüren. Die Autorin hatte auch Bilder von der Insel Juist mitgebracht, wo sie 23 Jahre als Tochter des Inselpfarrers gelebt hat.

In der Pause kamen Besucherinnen und Besucher mit der Autorin ins Gespräch und ließen sich ihr Romanexemplar signieren. Foto: Marita Strothe

Als sie sich 2017 zu einer Lesung im Küstenmuseum, einem Gebäude, das einst zur Schule am Meer gehörte, aufhielt, fiel ihr ein altes Plakat der Schule auf. „Diese Schule ist damals sehr ambitioniert gewesen“, sei ihr daran aufgefallen, so Lüpkes, und sie habe sich gefragt, warum diese nur neun Jahre bestanden habe.

Als Kind der Insel durfte sie im Küstenmuseum recherchieren. Die Autorin fand dort Schnappschüsse, Lebensberichte und das sogenannte Logbuch, in dem jeder Tag an der Schule niedergeschrieben war. „Mehr als 800 Seiten. Ich hatte eine riesige Geschichte, viel zu viel für einen Roman“, so Sandra Lübkes. Auf mitgebrachten Fotos stellte sie die vier Gründungsehepaare der von Martin Luserke geleiteten Schule vor. Auch von ihrer Lieblingsfigur im Roman, dem Musiklehrer Eduard Zuckmayer, hatte sie ein Bild dabei.

Zwei weitere Personen, die dort gelebt haben, traf das Publikum in der nächsten Szene, die Lüpkes aus ihrem Buch vorlas. Lehrerin Anni Reiner kommt im Sommer 1925 mit ihren Töchtern auf die Insel, wo sie ihr Ehemann Dr. Paul Reiner, der zu den Gründern der Schule am Meer gehört, bereits erwartet.

Freiheitliches Denken in der Schule

Mit dabei ist ihre Mutter Philippine Hochschild, für die Dr. Paul Reiner unter seinem Namen ein Zimmer reserviert hat. Dort wird die Jüdin Hochschild allerdings abgewiesen. Ein großes Schild weist darauf hin, dass in dem Hotel weder Hunde noch Juden erlaubt seien. „Die Zeiten haben nicht vor Juist Halt gemacht, die Zeichen waren schon zu sehen“, stellte Sandra Lüpkes fest.

Gesinnung der Nazis setzt Grenzen

Außerhalb der freiheitlichen Schule braut sich die Gesinnung der Nazis zusammen, und das Internat, das Kinder ungeachtet ihres religiösen Glaubens, ihrer Herkunft und der politischen Überzeugung der Eltern auf das Abitur vorbereitet, wird als Judenburg verschrien. Auch Anni als Jüdin gerät ins Zwielicht.

Nach der Pause ging es mit dem nun schon älteren Moskito im Buch weiter. Auch er ist neben den Nazis im Buch eine fiktive Person, weil keiner der Schüler die kompletten neun Jahre dort war. „Was ihm da passiert, ist aber tatsächlich geschehen“, erklärte die Autorin.