Sandstein glänzt golden in der Sonne

Eine kräftige Auffrischung erfährt der älteste Teil des Marienstifts Droste zu Hülshoff in Havixbeck. Die Fassade des aus dem Jahr 1887 stammenden Sandsteingebäudes wurde umfassend saniert, und im Innern stehen die sechs neuen barrierefreien Appartements kurz vor der Fertigstellung. Geschlossen bleiben wird hingegen auf Dauer der „Saal der Begegnung“. Doch es wird Ersatz geben.

Der Zahn der Zeit hatte an der Sandsteinfassade des Marienstifts Droste zu Hülshoff kräftig genagt. Doch jetzt erstrahlt der aus dem Jahr 1887 stammende Gebäudeteil außen wieder in frischen Glanz. Die mehrmonatigen Arbeiten an der Fassade sind abgeschlossen, und auch im Innern des ursprünglich als Krankenhaus errichteten Gebäudes gehen die Umbauarbeiten dem Ende entgegen. Zum Jahreswechsel sollen die dort entstehenden sechs barrierefreien Appartements bezogen werden können.