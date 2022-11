Schicke Mode zum Schnäppchenpreis

Von Schuhen über Schmuck und Handtaschen bis zu Hosen, Kleidern und Jacken: Alles, was das Frauenherz begehrt, reihte sich am Samstag Tisch an Kleiderstange im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) aneinander. 145 Frauen hatten im Vorfeld den 20 ehrenamtlichen Helferinnen der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) aussortierte Stücke überlassen, um sie zum Verkauf anzubieten.

Große Auswahl und günstige Preise

So konnten Frauen aller Altersklassen, vom Teenager bis zur Großmutter, bei einer abendlichen Shoppingtour durch Kleidungsstücke von Größe 34 bis 52 wühlen und das eine oder andere Schnäppchen ergattern. „Es ist sogar einiges an Neuware zu echt günstigen Preisen dabei“, zeigte sich Sandra Sommerfeld, Verantwortliche für die Kleidermärkte, begeistert von der Auswahl.

„Es muss natürlich auch noch passen und das Teil sein, was man sucht“, warf kfd-Teamsprecherin Helga Krake im Gespräch ein. Doch dafür hatten die Frauen extra Umkleidekabinen aufgestellt, sodass die Käuferinnen alles in Ruhe anprobieren konnten. „Der Damenkleidermarkt läuft viel ruhiger ab als die Veranstaltungen für die Kinder“, stellte Krake fest. Die Damen schauten in Ruhe, einige machten sogar ein richtiges Erlebnis daraus. Manche Frauengruppe nutzte gerne das Angebot der Sektbar, um auf den erfolgreichen Einkauf anzustoßen. Auch einige Männer durften im Schlepptau als Modeberater tätig werden.

Trend zum Kauf von Secondhand-Ware

Kleidung, die nicht verkauft wurde, konnte am Folgetag von den Anbieterinnen wieder abgeholt werden. Gerne behielt die kfd sie allerdings auch ein, um sie direkt dem Anziehungspunkt zu spenden, da diesem aktuell Kleidung fehle. „Man merkt, dass die Menschen mehr auf ihr Geld achten“, stellte Helga Krake fest. Da kämen Secondhandgeschäfte der derzeitigen Mentalität entgegen. Zusätzlich mache sich die aktuelle Flüchtlingssituation und ein genereller Trend zum Kauf von Zweite-Hand-Ware bemerkbar.

Erlös kommt drei Projekten zugute

20 Prozent des Verkaufserlöses behalte die kfd ein, um das Geld gemeinnützigen Zwecken zugute kommen zu lassen, teilten Krake und Sommerfeld mit. Die Empfänger der Spenden stehen schon fest: Es sollen der Naturtreff Walingen im Rahmen des Ferienprogramms sowie die Baumberge-Grundschule unterstützt werden. Auch die zweite Auflage des „Familienspaßes im Park“, die am 20. August stattfinden wird, soll durch eine Spende ermöglicht werden. „Wir hoffen, dass viele Vereine, die sich gerne präsentieren wollen, diesen Tag mitgestalten“, blickt Sandra Sommerfeld voraus. Gegenwärtig steckt sie voll in der Planung des Spielzeugmarktes, der am 26. November (Samstag) zum 50. Mal stattfinden wird.