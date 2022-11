„Schmied für Frieden und Gerechtigkeit“

In einer feierlichen Messe am ersten Adventssonntag, zelebriert von Pater Erasmus Tripp, gedachte die Kolpingsfamilie ihres Gründers Adolph Kolping. Mit dem Teilzitat des Propheten Jesaja „Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden“, das auch zum Friedenssymbol der Friedensbewegungen in Ost und West wurde, spannte Monika Wellermann in ihrer beeindruckenden Predigt über Krieg und Frieden einen Bogen zum Priester und Sozialreformer Adolph Kolping. „Auch er war stets ein unermüdlicher Schmied für Gerechtigkeit und Frieden“. Im Gedenken an die Verstorbenen wurde für jedes in diesem Jahr verstorbene Mitglied eine Kerze entzündet, schreibt die Kolpingsfamilie in einer Pressemitteilung.

Kirchplatz-AG freut sich über weitere Unterstützer

Zur anschließenden Feierstunde mit gemeinsamem Frühstück hieß das Leitungsteam Andrea Rump und Andreas Janning die zahlreichen Kolpingmitglieder an der reichhaltig und adventlich geschmückten Frühstückstafel im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule willkommen.

In dessen Rahmen stellte Ludger Lutum in Vertretung für Martin Teuber die Arbeit der Kirchplatz-AG vor. Zur Erhaltung des schönen, neu gestalteten Kirchplatzes sucht das Team weitere Unterstützung. Neben Gestaltungs- und Pflegearbeiten werden hier auch gesellige Aspekte wertgeschätzt.

Helfer für die Tafel gesucht

Unter dem Motto „Lebensmittel retten und damit notleidenden Bürgern helfen“ berichtete Peter Kleinwechter vom Kolpingteam der Havixbecker Tafel. Die Notwendigkeit, auch in Havixbeck eine Tafel einzurichten, hat die Bürgerstiftung Havixbeck aufgegriffen und in Zusammenarbeit mit der Coesfelder Tafel eine Ausgabestelle im AWO-Haus eingerichtet. Die Anschaffung des notwendigen Kühlwagens erfolgte mit großzügiger finanzieller Unterstützung der Bürgerstiftung. Aufgrund steigender Bedürftigkeit und wachsendem Andrang an der Ausgabestelle werden weitere ehrenamtliche Helfer zur Unterstützung gesucht. Geld- und Sachspenden sind ebenfalls willkommen.

Im Anschluss erfolgte die außerordentliche Mitgliederversammlung. Diese wurde zur Beschlussfassung der neuen Beitragsordnung erforderlich. Jürgen Rump stellte das neue, sozial gestaffelte Beitragssystem sowie den Ortsbeitrag anschaulich und detailliert vor. Die Versammlung stimmte dem neuen Beitragssystem einstimmig zu. Der Gedenktag endete nach einem unterhaltsamen Miteinander mit dem Kolpinglied.