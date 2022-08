Schminkstifte sorgen für Freude

Die Mädchen und Jungen des St.-Georg-Kindergartens übergaben den Erlös aus dem Verkauf von Schminkstiften an die Tansania-Hilfe Hohenholte.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des St.-Georg-Kindergartens in Hohenholte hatten sich die Erzieherinnen und Eltern etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Beim Jubiläumsfest im Mai wurden Schminkstifte für die Tansania-Hilfe Hohenholte verkauft. Der Reinerlös aus dem Verkauf soll den Kindern im Partnerkindergarten in Singa Juu – der ebenfalls den Namen St. Georg trägt – zugute kommen.

Dieser Kindergarten wurde von der Tansania-Hilfe in den Jahren 2013 bis 2015 erbaut und mitfinanziert. Seitdem wird der Betrieb durch Zuwendungen unterstützt, berichtet die Tansania-Hilfe in einer Pressemitteilung.

Stolze 300 Euro kamen durch den Stifteverkauf beim Jubiläumsfest zusammen. Daher freute sich die Kindergartenleiterin Anja Overhaus, diese Summe jetzt an die Tansania-Hilfe Hohenholte übergeben zu können. Eva-Maria Tigger, die den Betrag im Namen der Tansania-Hilfe entgegen nahm, bedankte sich sehr, da mit dem Geld den Kindern in Tansania ein besonderes Erlebnis ermöglicht werden soll, wie zum Beispiel ein Kindergartenfest oder ein Ausflug, der ohne diesen Beitrag nicht möglich wäre, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.