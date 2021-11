Schnäppchenjagd in Ruhe möglich

Einen untypischen Anblick bot der Spielzeugmarkt der kfd Havixbeck. Wo sich normalerweise Menschenscharen drängen, um das eine oder andere Schnäppchen und damit tolle Geschenke zu ergattern, war dieses Mal eine Auswahl in aller Ruhe möglich, und die Schnäppchenjäger konnten mit einer großen Ausbeute nach Hause ziehen.

Nachdem der Spielzeugmarkt der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Havixbeck im vergangenen Jahr kurzfristig hatte abgesagt werden müssen, waren die Frauen des Verbandes froh, ihn in diesem Jahr endlich wieder ausrichten zu können.

„Es ist traurig, wie wenig heute hier los ist“, schaut sich Kassiererin Sandra Sommerfeld betrübt im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule um, in dem zum Markt wieder eine große Auswahl an Playmobil, Lego, Fahrzeugen, Holzspielzeugen, Büchern, Babyausrüstung und vielem mehr in mühsamer Arbeit aufgereiht worden war.

„ Es ist traurig, wie wenig heute hier los ist. “

„Es ist deutlich weniger los als sonst“, bestätigt auch Teamsprecherin Helga Krake. Aber die beiden Frauen und auch der Rest des Teams haben mit Blick auf die aktuelle Lage natürlich Verständnis: „Die Menschen sind vorsichtig geworden.“

In diesem Jahr hätten nur etwa 80 Anbieter ihre Spielzeuge ausgezeichnet und zum Verkauf den Händen der Frauen der kfd anvertraut. „Es ist eine mühsame Arbeit die Artikel auszuzeichnen“, so Helga Krake. Und da im vergangenen Jahr der Markt, nachdem schon alles vorbereitet war, doch noch kurzfristig abgesagt werden musste, hätten wahrscheinlich viele dieses Mal einen Rückzieher gemacht.

Die Mehrarbeit durch die Corona-Schutzmaßnahmen in Form der Kontrollen von Impfausweisen und Tests am Eingang habe sich allerdings noch in Grenzen gehalten, erklärten die Organisatorinnen.

Kontrollen waren kein Problem

„Man steckt da so viel Arbeit rein und dann kommt nichts“, zeigte sich Helga Krake etwas traurig und hoffte noch auf den einen oder anderen Besucher des Marktes.

Für diejenigen, die sich trotz aller Umstände, ins Forum getraut hatten, war die Zeit dort allerdings ein voller Erfolg. So konnten sie wirklich mal in Ruhe stöbern und mussten nicht um die attraktivsten Angebote kämpfen. Die großen Einkaufstaschen voll und die Arme bepackt mit kleinen und großen Geschenken für den Adventskalender und unter dem Weihnachtsbaum konnten sie zufrieden nach Hause ziehen.