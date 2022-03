Schnelles Internet kommt

Schnelles Internet ist eines der Dinge, über die man wenig nachdenkt, wenn sie vorhanden sind und funktionieren. Viele Haushalte im Ortskern, in Gewerbegebieten und in Wohngebieten von Havixbeck besitzen bereits seit mehreren Jahren einen Glasfaser-Internetanschluss. Anders sieht es in den Bauerschaften aus.

Um Abhilfe zu schaffen, gründete sich 2018 der Verein zur Förderung des Außenbereichs von Havixbeck und wuchs schnell von knapp 20 auf 242 Mitglieder an. Der Vorsitzende André Kückmann freut sich, dass der Ausbau dank dieser Initiative in zwei Wochen beginnen kann. „Und dann gibt es endlich auch in den Außenbereichen von Havixbeck schnelles Internet“, versprach er während der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend.

Verein zur Förderung des Außenbereichs zählt 242 Mitglieder

Im Dezember 2021 wurde der Auftrag an die telkodata GmbH aus Stadtlohn vergeben. „Das war etwas später als gehofft“, meinte André Kückmann. Denn zunächst habe man die Zustimmung des Gemeinderates und mehrere Förderzusagen einholen müssen. Der Bund beteiligt sich mit fast einer Million Euro, das Land Nordrhein-Westfalen mit fast 800. 000 Euro und die Gemeinde Havixbeck mit rund 200 .000 Euro an dem Projekt. 70 Prozent der 370 Adresspunkte im Außenbereich sind förderfähig, weil sie über ihren Internetanschluss momentan weniger als 30 Mbit/s zur Verfügung haben. Für die restlichen Haushalte können Einrichtungsgebühren von circa 4000 Euro entstehen. Diese Kosten sollen, so André Kückmann, mit Zustimmung der Mitglieder aus Vereinsmitteln finanziert werden.

Da die Nachfragebündelung von telkodata am Sonntag (20. März) endet und bis dahin möglichst alle privaten Anträge für einen Glasfaseranschluss vorliegen sollen, war die Mitgliederversammlung des Vereins im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule gut besucht. Nachfragen der Anwesenden gab es sowohl zur Inbetriebnahme von Anschlüssen als auch zu Unklarheiten im Antragsverfahren. Vertreter von telkodata bestätigten, dass das Verlegen von 110 Kilometern Leerrohren und das Einblasen der Fasern im Sommer 2023 abgeschlossen sein wird. Erste Hausanschlüsse könne man voraussichtlich im dritten Quartal desselben Jahres in Betrieb nehmen.

Erste Hausanschlüsse voraussichtlich im dritten Quartal 2023

Das Ziel, erklärte André Kückmann, seien Glasfaseranschlüsse mit hoher Qualität und zu möglichst gleichen Konditionen. Die telkodata GmbH wird sich mit jedem jeweiligen Antragsteller über eine sinnvolle Platzierung des Hausanschlusses abstimmen. Zudem werden die Leitungen primär über öffentlichen Grund, zum Beispiel entlang bestehender Straßen, verlegt. Grinsend beruhigte Kückmann die Anwesenden: „nicht mit dem Pflug quer durch die Drainage, wie es von einigen befürchtet wurde.“