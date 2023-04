Schockanruf: Havixbecker durchschaut dreiste Masche

Am Telefon werden den Opfern Lügengeschichten erzählt, damit Betrüger ans vermeintlich große Geld kommen. Die Rede ist von Schockanrufen. Ein misstrauischer Betroffener berichtet, wie so ein Anruf bei ihm ablief.

Eigentlich hat er sich gut gefangen. Horst Freudenreich lacht wieder. Zu Ostern hatte er zudem einen großen Bahnhof bei sich zu Hause. Und die Tomaten, die er züchtet, gedeihen wie immer hervorragend. Erst im vergangenen August hat er ein wahres Prachtexemplar der Sorte „Ochsenherz“ geerntet. Stolze 716 Gramm.

Wenn der Rentner aber an die Woche vor Ostern denkt, dann kommt direkt die Wut wieder hoch und der Blutdruck steigt. „Ich war drei Tage wie tot“, sagt er. „Das geht mir schon wieder durch Mark und Bein, wenn ich nur davon erzähle.“ Der Havixbecker ist nämlich Opfer eines sogenannten Schockanrufs von dreisten Betrügern geworden, die Geld erbeuten wollten. Wobei sich der Schaden in diesem Fall zum Glück auf die nervliche Belastung beschränkt. Denn der 83-Jährige hat die Masche durchschaut und gut reagiert. Trotzdem wird ihm noch immer ganz anders, wenn er an die Situation denkt.

Falscher Polizist will Kaution für Vergehen der Tochter

Die lief ganz typisch für diese Art der massenhaft auftretenden Betrugsversuche ab: Nachmittags klingelte das Telefon, Freudenreich hob ab und schon in der nächsten Sekunde war er mittendrin in einem schlechten Film. Eine hysterisch kreischende und heulende Frau meldete sich mit den Worten „Papa, hilf mir. Ich hab’ eine Dummheit gemacht.“

Und noch bevor sich der Havixbecker so richtig klar werden konnte, was da eigentlich gerade passierte, hatte er auch schon einen angeblichen Polizeihauptkommissar Fleischer am Apparat. „Der hat mir dann erklärt, dass meine Tochter eine Frau überfahren hätte, eine Mutter mit Kind. Und auf der Flucht sei sie dann gefasst worden. Wenn ich nicht wolle, dass sie ins Gefängnis kommt, dann solle ich 80.000 Euro Kaution bereithalten“, berichtet Freudenreich.

Horst Freudenreich ist Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Die Telefonbetrüger wollten von ihm Geld erbeuten. Zum Glück blieb der Havixbecker misstrauisch. Foto: Henning Tillmann

Opfer sollen in helle Aufregung versetzt werden

Die Masche ist perfide, denn natürlich geht es den Betrügern vor allem darum, die Opfer in größtmögliche Aufregung zu versetzen und zum schnellen Handeln zu animieren. Zeit zum Nachdenken soll den Angerufenen gar nicht erst bleiben. Und ganz schnell rutscht den Betroffenen dann doch etwas über die eigenen Vermögensverhältnisse raus oder sie nennen den Namen der Tochter. Das wissen die Anrufer dann sogleich zu nutzen, um die Betroffenen noch tiefer in das Lügenmärchen zu verstricken.

Freudenreich rettete ein Geistesblitz. Denn irgendwie kam es ihm das Ganze doch komisch vor, obwohl der psychische Druck durchaus auch bei ihm zündete. „Ich habe zum Glück gefragt, um welche der beiden Töchter es denn überhaupt geht – Birgit oder Ulla.“ Dazu muss man wissen: Seine echten Töchter heißen anders.

Falle für die Täter schnappt nicht zu

Und nachdem dann klar, dass die Situation nur gespielt war, packte den Havixbecker der Ehrgeiz. Mit dem Handy meldete er sich parallel bei der Polizei in Coesfeld und spielte am Telefon auf Zeit, teilte den Betrügern mit, dass er erst im Haus verschiedene Geldverstecke absuchen müsse. Irgendwann wurde dann das Telefonat von der anderen Seite beendet und fast zeitgleich stand auch schon die echte Polizei vor der Tür.

„Zwei nette Polizistinnen, die mich dann sehr lieb betüdelt haben“, sagt Freudenreich. Jetzt kann er wieder darüber lachen. Auch darüber, dass er sich kurz nach dem Anruf schon nicht mehr selbst einen Whiskey zur Beruhigung einschütten konnte. Denn wenngleich er die Masche ja durchschaut hatte – der Schock saß erstmal tief. „Eigentlich habe ich immer gelacht, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Aber wenn man dann vermeintlich die eigene Tochter am Telefon so schreien hört… Ich habe so einen heiligen Zorn gegen diese Verbrecher“, sagt der Havixbecker. Seine einzige Hoffnung: dass möglichst viele andere durch seinen Gang an die Öffentlichkeit gewarnt werden.