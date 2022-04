Schon 2020 Anträge auf Briefwahl

Havixbeck

9579 Wahlberechtigte in der Gemeinde Havixbeck können am 15. Mai bei der Landtagswahl über die Sitzverteilung im Parlament in Düsseldorf mitentscheiden. Davon haben über 2000 Bürgerinnen und Bürger bereits Briefwahlunterlagen beantragt.

Von Ansgar Kreuz