Schon seit nunmehr 100 Jahren ein Vorbild

„Ich bin richtig positiv überrascht, dass trotz einiger Coronafälle so viele kommen konnten“, freute sich Andreas Janning aus dem Vorstand der Kolpingfamilie am Sonntagabend im Torhaus. Vielleicht lag das ja auch an einem der Themen während des Josefsfestes. Denn dabei wurde die Chronik des Vereins vorgestellt, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie