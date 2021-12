Schon wieder keine Session

Sie haben lange überlegt und alle Argumente abgewogen, jetzt ist die Entscheidung klar: Das OHK sagt alle in seiner Verantwortung stehenden Karnevalsveranstaltungen ab.

Erneut eine bittere Nachricht für alle Karnevalisten: Das Organisationskomitee Havixbecker Kinderkarneval (OHK) sagt für die Session 2021/2022 alle in seiner Verantwortung stehenden Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie ab. Auf die Karnevalsparade, die Auftritte des Kinderprinzenpaares wie auch auf den Umzug zum Kinderkarneval müssen die Närrinnen und Narren zum zweiten Mal verzichten.

Ende November war zwar noch das neue Kinderprinzenpaar Sophie Huysmann und Max Lovricic gewählt worden. Damals schaute man beim OHK noch hoffnungsvoll in die Zukunft. „Leider entwickelt sich die Corona-Lage nun so dynamisch, dass eine sorgenfreie Session nicht durchgeführt werden kann. Auch die vielen Auflagen, die wohl auf die Veranstalter zukommen werden, sind nicht zu meistern“, heißt es in einer Mitteilung des OHK.

Im November noch hoffnungsvoll gewesen

„Erneut müssen wir feststellen, dass das gesundheitliche Risiko für alle Teilnehmer zu hoch ist“, erläutert Ingo Spindelndreier, Pressesprecher des Komitees. „Das OHK-Team hat getagt und sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Es sind alle Sichtweisen und Argumente diskutiert und abgewogen worden. Am Schluss der Überlegungen blieb uns nur die komplette Absage aller in der OHK-Verantwortung stehenden karnevalistischen Veranstaltungen.“ Wegen der Pandemie hatte das OHK bereits die Session 2020/2021 abgesagt. Die Verantwortung, Anfang 2022 derartige Veranstaltungen durchzuführen, kann und will das ehrenamtliche Organisationskomitee verständlicherweise nicht übernehmen.

„Mit unserer Entscheidung sind wir Havixbecker Karnevalisten nicht alleine. Auch in anderen Karnevalshochburgen wurden die Termine der fünften Jahreszeit bereits gestrichen“, so Ingo Spindelndreier. Unsicher sei sogar noch, ob der Karneval aus Sicht der NRW-Regierung überhaupt stattfinden darf oder eventuell noch gänzlich verboten wird. „Voller Hoffnung und Vorfreude haben wir nach der Absage im letzten Jahr auf den Karneval 2022 geblickt. Leider hat sich die Hoffnung nicht bestätigt.“

„Mit der Entscheidung nicht alleine“

Man habe sich aber, gemeinsam mit der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) darauf verständigt, dass das aktuell gewählte Kinderprinzenpaar Sophie und Max in der nächsten Session erneut seine Regentschaft antreten darf. Durch diese Möglichkeit kann zumindest beim Kinderprinzenpaar die Enttäuschung etwas gemildert werden.

Wie und wann es nun weitergeht, ist noch nicht klar. Das OHK weist jedoch darauf hin, dass sich die Aufgaben und Planungen zur Vorbereitung und Durchführung des Kinderkarnevals nicht mit nur wenigen Helfern umsetzen lassen. „Wir brauchen mehr Unterstützung“, so Spindelndreier. Denn: Viele langjährige Planer und Organisatoren hätten das Komitee in den vergangenen Jahren verlassen. Im Jahr 2022 verabschiede sich nun auch Andreas Messing nach rund 20 Jahren der aktiven Mitarbeit. Sein Ausscheiden werde eine große Lücke reißen. „Wenn wir es nicht schaffen, diese und andere Lücken durch neue, aktiv helfende Komiteemitarbeiter und -mitarbeiterinnen zu schließen, wird auch ein großes Karnevalsprogramm, wie die Havixbecker es bis zur Corona-Pandemie erleben durften, nicht durchzuführen sein.“

Wer sich vorstellen kann, das OHK zu unterstützen, soll sich bei An­dreas Messing unter der Rufnummer 0 25 07/98 23 100 melden.