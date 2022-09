Schöne Stimmung mitten im Ort

Der Aufwand hat sich gelohnt: Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger besuchten am Wochenende den Havixbecker September. Am Samstagabend herrschte fröhliche Partystimmung.

Havixbeck kann feiern. Deutlich wurde dies besonders am Samstagabend bei der Party im Ortskern. Die Organisatoren zeigten sich mit dem Verlauf des Havixbecker September sehr zufrieden.

Der Bürgermeister und der Schulleiter der örtlichen Gesamtschule zeigen ihr Können an der Tenniswand – ein Bild, das sich außerhalb des Septemberfestes nur selten bietet. Am Wochenende wurde das Können der beiden intensiv beobachtet. Nach der pandemiebedingten Pause zeigte sich am Samstag und Sonntag deutlich, dass viele Havixbeckerinnen und Havixbecker wieder Lust auf Veranstaltungen haben. „Die Bevölkerung hat Nachholbedarf“, sagte Stefan Frie von der Baumberg-Apotheke.