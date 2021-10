Schönheit im Alltag entdecken

Der Kunst-Container im Ortskern bekommt eine neue „Mieterin“. Ab Sonntag (31. Oktober) wird dort die Künstlerin Luzia-Maria Derks ihr Projekt „Woge“ präsentieren. Sie bezieht in ihrem Wirken die Umgebung und was sie in ihr findet mit ein.

Im Rahmen des Projektes „Visionen 2021“ präsentiert die Künstlerin Luzia-Maria Derks ihr Projekt „Woge“ vom Sonntag (31. Oktober) bis zum 26. November im Kunst-Container an der Hauptstraße. Die Vernissage ist am Sonntag um 15 Uhr.

Besonderer Blick für Fundstücke

„Luzia-Maria Derks entdeckt immer aufs Neue ästhetische Qualitäten, die von anderen Menschen aufgrund ihrer zweckorientierten und auf Wiedererkennen ausgerichteten Wahrnehmung nicht zur Kenntnis genommen werden“, heißt es in der Ankündigung. Sie sei nicht auf tradierte künstlerische Mittel und Materialien angewiesen, sondern gehe bei der Realisierung ihrer Kunst von Vorgegebenem aus. Dabei setze sie auf Fundstücke, die für andere Abfall sind, und auf vorgefundene Räume und Situationen.

Licht und Reflexionen spielen eine besondere Rolle

Luzia-Maria Derks forme raumbildende und raumbezogene Objekte, inszeniere die Umgebung einbeziehende Installationen und bringe sich auf ganz unterschiedliche Weise selbst in ihre Kunst ein. „Bei der Künstlerin spielt das Licht, natürliches wie künstliches, die Reflexion und Transparenz, eine entscheidende Rolle. Damit will sie so nicht Wahrgenommenes sichtbar machen und lässt Bekanntes rätselhaft und Banales bedeutungsträchtig erscheinen“, heißt es weiter. So könne ihre Kunst in heiterer Schönheit aufleuchten, wo ohne sie nur Abfallprodukte, Ausschussware und Verpackungsmaterial wahrgenommen würden.

Installationen in den Schaufenstern werden abgebaut

Der Kunst-Container ist montags, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die bisher in den Schaufenstern der Fußgängerzone ausgestellten Exponate werden am abgebaut.