Schönschrift braucht kein Talent

Beim fünftägigen Literaturfestival Westopia an der Burg Hülshoff ging es bei Konferenzen, Workshops und Performances um den Literaturbetrieb der Zukunft. Am Wochenende gab es unter anderem einen Schreibworkshop und Installationen.

Marleen Krallmann (mit Schutzmaske) gab den Teilnehmern ihres Handschrift-Workshops Tipps. Beim Literaturfestival Westopia an der Burg Hülshoff gab es zudem

Wie sieht die Zukunft der Literatur in Deutschland aus? Ist sie ein- oder mehrsprachig? Über welche Erfahrungen soll geschrieben und gelesen werden? Wie kann man Rassismus, Homophobie, Sexismus und Diskriminierung generell in Texten darstellen? Diese Fragen boten den Rahmen des Literaturfestivals Westopia, das am Sonntag zu Ende ging.