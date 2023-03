Schulministerin Dorothee Feller spricht

Die Gemeinde Havixbeck und die beiden Kirchengemeinden laden alle Havixbecker und Hohenholter Bürgerinnen und Bürger zum gemeinsamen Frühjahrsempfang 2023 ein. In diesem Jahr ist eine ganz besondere Gastrednerin eingeladen.

Schulministerin Dorothee Feller wird eine Festansprache zum Thema „Aktuelle Herausforderungen in der Bildungspolitik“ halten. Weitere Höhepunkte, wie die Verleihung des Ehrenamtspreises, der in diesem Jahr mit dem Fokus auf die Jugend vergeben wird, stehen auf dem Programm.

Nach den guten Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr wagen Bürgermeister Jörn Möltgen, Pfarrer Marc Heilenkötter von der Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg sowie Pfarrer Dr. Oliver Kösters von der Evangelischen Kirchengemeinde Havixbeck es erneut und versteigern ein Kochevent zugunsten eines sozialen Zweckes und werden die Meistbietenden persönlich bekochen – Spaß ist dabei garantiert, heißt es in der Einladung.

Nach dem offiziellen Programm, das von Ensembles des Jugendorchesters Havixbeck musikalisch umrahmt wird, ist ausreichend Zeit gegeben, um in entspannter Atmosphäre bei einem kühlen Getränk und einem kleinen Imbiss ins Gespräch zu kommen.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis zum 20. April per Mail oder telefonisch unter der Rufnummer 0 25 07/33-1 27 gebeten. Sollten am Veranstaltungstag noch ausreichend Plätze vorhanden sein, sind kurzentschlossene Gäste auch ohne Anmeldung willkommen, heißt es abschließend in der Einladung zum Frühjahrsempfang.