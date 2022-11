Schulte-Kammel neuer Vorsitzender

Der Gemeindesportbund (GSB) Havixbeck hat jetzt seine verspätete Mitgliederversammlung zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 nachgeholt. Als Gäste wurden dazu Bürgermeister Jörn Möltgen und der Vorsitzende des Kreissportbundes Coesfeld, Bernd Heuermann, begrüßt.

Nach den Berichten zur Geschäftsführung und Kassenlage wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Der „Zirkus Fassungslos“ hat seine Mitgliedschaft im GSB gekündigt, somit vertritt der die DLRG Havixbeck, den Sportverein Gelb-Schwarz Hohenholte, den Reit- und Fahrverein Hohenholte/Havixbeck, die Sportschützen Havixbeck, den Sportverein Schwarz-Weiß Havixbeck, den Tennisclub Havixbeck und das Bike-Team Baumberge. Nach dem Rücktritt des bisherigen Vorsitzenden Jens Thewes, in dessen Amtszeit eine gute Zusammenarbeit der Vereine entstanden ist, wurde Sven Schulte-Kammel (Bike-Team Baumberge) als Nachfolger gewählt, berichtet der GSB in einer Pressemitteilung.

Projekte zur Energieeinsparung haben hohe Priorität

In Zeiten hoher Energiekosten und knapper Kassen zeigt sich die Finanzlage in den Vereinen angespannt, und Investitionsprojekte zur Energieeinsparung haben hohe Priorität, um das Sportangebot in der Gemeinde aufrechterhalten zu können, heißt es weiter. In diesem Sinne konnten sich die Anwesenden pragmatisch und einvernehmlich auf die Mittelverteilung für die Haushalts- und Zuschussplanung für die Jahre 2022 und 2023 einigen.

Die nächste Sitzung ist für den 13. März bei den Sportschützen Havixbeck geplant, heißt es abschließend.