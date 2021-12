Schulter an Schulter gegen Corona

Die Gemeinde Havixbeck und die Stadt Billerbeck haben sich gemeinschaftlich entschlossen, am dritten Adventswochenende (10. bis 13. Dezember) ein zusätzliches Impfangebot zu machen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung erläutern die Kommunen, dass das Angebot aufgebaut wird wie ein mobiles Impfzen­trum. Geplant wird es im Don-Bosco-Gebäude (Mensa und Turnhalle) im Schulzentrum an der Kolvenburg in Billerbeck. Zwischen Havixbeck und Billerbeck soll es einen Shuttleservice geben.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen

Damit nutzen die beiden Kommunen die Strukturen ihrer guten Zusammenarbeit, die sich aus der gemeinsamen Anne-Frank-Gesamtschule entwickelt haben. Es können Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen vorgenommen werden. Das Angebot wird sich an Menschen ab 16 Jahren richten. Die Terminvergabe wird über das Portal des DRK-Kreisverbandes erfolgen.

Damit das Angebot an den Start gehen kann, werden nun Ärztinnen und Ärzte sowie medizinische Fachangestellte gesucht. Geplant sind die Öffnungszeiten am 10. Dezember (Freitag) von 13 bis 21 Uhr sowie am 11. und 12. Dezember (Samstag und Sonntag) jeweils von 8 bis 21 Uhr. Die Vergütung erfolgt nach den für Impfzentren üblichen Sätzen. Wer sich vorstellen kann, die Impfaktion zu unterstützen, kann sich in den Rathäusern von Havixbeck und Billerbeck melden, am besten mit Angabe des Zeitbudgets, das zur Verfügung steht. Die Einteilung erfolgt dann flexibel. Ansprechpartnerin in Havixbeck ist Ulrike Overmeyer,

0 25 07/3 31 36, E-Mail: overmeyer@havixbeck.de. In Billerbeck wird diese Aufgabe übernommen von Jürgen Maas,

0 25 43/73 13, E-Mail: maas@billerbeck.de.

Apotheken kümmern sich um Impfstoff

Die DRK-Ortsvereine und die Feuerwehren der beiden Kommunen unterstützen das Angebot. Die ansässigen Apotheken übernehmen die pharmazeutischen Aufgaben und kümmern sich um den Impfstoff, der bereits bestellt worden ist.

„Wir müssen in dieser schwierigen Lage alles tun, um die Impfquote zu erhöhen und den Menschen auch zeitnah die Drittimpfung anzubieten, auch wenn das für uns als Kommune ein Kraftakt ist“, betont Billerbecks Bürgermeistern Marion Dirks. „Ich rufe alle Havixbecker Bürgerinnen und Bürger auf, für einen ausreichenden Impfschutz zu sorgen, zum Zweck des Selbstschutzes und solidarischen Schutzes anderer. Die Zeit läuft uns davon“, appelliert Bürgermeister Jörn Möltgen.