Im Herbst 2022 sollen die Sanierungsarbeiten im Freibad der Gemeinde Havixbeck starten. Das Schwimmerbecken wird in einer Edelstahlausführung erneuert. Als neue Attraktion erhält das Freibad eine Kletterwand, wie es sie zum Beispiel in Ahlen bereits gibt.

Immer konkreter werden die Pläne für die Sanierung und Neugestaltung des Havixbecker Freibads. Im Zentrum der Baumaßnahmen, die im September 2022 beginnen sollen, steht die Erneuerung des Schwimmerbeckens in Edelstahlausführung. Eine sechs Meter hohe Kletterwand soll die neue Attraktion im Sprungbereich werden.

Mit Detailfragen des Gestaltungskonzepts befasste sich jetzt der Freibad-Beirat während seines zweiten Treffens. Dem Gremium gehören Vertreter der vier Ratsfraktionen, der Gemeindeverwaltung, der DLRG und des Fördervereins Freibad an.

„Die Zusammenarbeit im Beirat funktioniert sehr gut“, berichtete Fachbereichsleiter Dirk Wientges im Nachgang des Treffens gegenüber dieser Zeitung. Die vorliegenden Pläne und weitere Anregungen würden aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.

Schwimmerbecken aus Edelstahl

„Das neue Edelstahlbecken hat an der flachsten Stelle eine Tiefe von 1,36 Meter und gilt somit formal als Schwimmerbecken“, erläuterte Lisa Witthake vom Bauamt der Gemeinde Havixbeck. Der Grundriss des alten Beckens bleibt im Wesentlichen erhalten. Künftig wird es allerdings nur noch eine Einstiegstreppe auf der Seite des Schwimmmeistergebäudes geben. Auf der anderen Seite wird eine Leiter montiert. So wie schon heute beim Nichtschwimmerbecken wird der Wasserspiegel nach dem Umbau auf der Höhe des Beckenrandes liegen.

Punkten will das Havixbecker Freibad bei den Besuchern nach der Sanierung mit einer sechs Meter hohen Kletterwand. Die Konstruktion aus Stahl und Plexiglas ragt leicht gebogen in den Sprungbereich des Beckens hinein. Das Ein-Meter-Sprungbrett wird komplett erneuert. Die vorhandene Drei-Meter-Plattform muss an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. „Die Sprungplattform ist dann tatsächlich drei Meter hoch, was für die Abnahme von Schwimmabzeichen wichtig ist“, erklärte Lisa Witthake.

Bänke, Liegen und Strandkörbe

Verbesserungen sind auch im direkten Umfeld der beiden Schwimmbecken vorgesehen. Eine Fläche für die vom Förderverein gebauten Strandkörbe wird nahe am Einstieg des Nichtschwimmerbeckens gestaltet. Als trennendes Element zwischen den beiden Becken werden Hecken gepflanzt, die Sitzbänke und Liegen einrahmen. Weitere Bänke werden rund um das Schwimmerbecken aufgestellt.

Die Durchschreitebecken von und zur Liegewiese werden aus Edelstahl und barrierefrei gefertigt. Gegenüber dem Schwimmmeistergebäude wird es demnächst keinen Zugang zur Liegewiese mehr geben. Stattdessen wird an dieser Stelle ein Duschplatz errichtet.

Baumaterial wird teurer

Für die Sanierung und Neugestaltung des Freibades sind im Haushalt der Gemeinde Havixbeck Kosten in Höhe von 1,55 Millionen Euro eingeplant. Davon sind 1,1 Millionen Euro durch Fördermittel gedeckt. „Noch bewegen wir uns im Rahmen des Haushaltsansatzes“, so Dirk Wientges. Kostensteigerungen seien aber wegen der derzeit steigenden Preise besonders für Baumaterialien nicht auszuschließen.

Voraussichtlich im Herbst wird der Freibad-Beirat wieder tagen, um weitere Absprachen zu treffen.