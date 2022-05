Seelsorge aktiv mitgestalten

Der Tilbecker Gemeinderat ist seit 2010 eine feste Institution, nach vier Jahren Amtszeit wurde jetzt ein neuer gewählt. 24 engagierte Menschen haben sich für die Wahl aufstellen lassen, um mitzuarbeiten, zwölf von ihnen wurden schlussendlich gewählt.

„Unser Gemeinderat ist inklusiv aufgestellt, Menschen mit und ohne Behinderungen arbeiten hier gemeinsam und nehmen die Gestaltung von Kirche in Tilbeck in den Blick“, berichtet Klaus Hammelbeck, Leiter der Seelsorge, in einer Pressemitteilung des Stiftes Tilbeck. „Jeder und jede ist gefragt und aufgefordert, mit uns das Gemeindeleben in Tilbeck zu gestalten.“

Engagierter Wahlausschuss

Diesmal war die Wahlbeteiligung besonders hoch. 451 Stimmzettel wurden abgegeben. Eine Stimmabgabe war auch per Briefwahl möglich, was 192 Menschen in Anspruch genommen haben. Dass die Wahl so erfolgreich war, sei sicherlich auch dem Wahlausschuss zu verdanken, der viel Engagement gezeigt habe, heißt es in der Pressemitteilung des Stiftes weiter.

In den Gemeinderat gewählt wurden: Ulla Beher, Cornelia Schauer, Ann-Christine Heidelmann, Rita Bloch, Patrick Thier, Sabine Wagner, Marie Bußmann, Udo Sistermann, Andrea Lülf, Willi Bußmann, Maria Kaske und Verena Oelerich. Alle Altersklassen von 18 bis hin zu den über 60-Jährigen sind im Gremium vertreten.

Kirchliche und andere Aktivitäten durchführen

Ziel des Gemeinderats ist es, Menschen aus den verschiedenen Bereiches des Stiftes, aus den Wohngruppen und Arbeitsfeldern im Kreis Coesfeld und der Stadt Münster, zusammenzurücken und Angebote zur Seelsorge, kirchliche Aktivitäten und darüber hinaus gehende Tätigkeiten zu planen, durchzuführen und zu erleben. „Der Gemeinderat gestaltet ein lebendiges, buntes Gemeindeleben in Tilbeck und in unseren Einrichtungen. In der Pandemiezeit hieß es, viel Kreativität zu entwickeln, um möglichst viele mit unseren Angeboten zu erreichen“, so Klaus Hammelbeck. Seelsorgeteam und Gemeinderat hoffen nun, dass der Fokus wieder vermehrt auf die Gemeinschaft gesetzt werden kann.