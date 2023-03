„Sehenden Auges in eine Chaossituation“

Der Schul- und Sozialausschuss hat am Dienstag vor seiner Sitzung das seit einigen Monaten im Ortskern eingerichtete LadenLokal besucht, um sich über die dortige Arbeit zu informieren. Das LadenLokal des Stifts Tilbeck ist ein Ort, an dem sich Gruppen treffen können und an dem der offene Austausch gefördert werden soll.

Foto: Gemeinde Havixbeck