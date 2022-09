„Sehr stolzer Preis für nur eine Kita-Gruppe“

Den jüngsten Ratsbeschluss, die Planung für eine Aufstockung der Kommunalen Kita „Im Flothfeld“ voranzutreiben, kritisiert die CDU-Fraktion in einer Pressemitteilung. Sie hält das Projekt für zu teuer und in der Umsetzung mit zu vielen Unwägbarkeiten verbunden. Ihre Gegenargumente würden einfach beiseitegewischt.

Mit den Stimmen der grün-roten Mehrheit hat der Rat beschlossen, die Kommunale Kita „Im Flothfeld“ sofort und im vollen Betrieb um eine Etage aufzustocken, schreibt die CDU Havixbeck in einer Pressemitteilung. Die geschätzten Baukosten liegen laut Verwaltung bei 1,5 Millionen Euro, die CDU in Havixbeck rechne aber eher mit über zwei Millionen Euro.

„Für gerade einmal eine weitere Gruppe, die wir durch die Aufstockung bekommen, ist das in jedem Fall ein sehr stolzer Preis“, erklärt Andreas Kleefisch, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion. Fragwürdig sei zudem der politische Stil von Grün-Rot. „Der Plan wurde nicht etwa in Ausschüssen inhaltlich diskutiert und geprüft. Gegenargumente werden ignoriert, Kritiker persönlich verunglimpft“, stellt Fraktionschef Thorsten Webering fest.

Baukosten von 1,5 Millionen zu optimistisch

Einleuchtende Gegenargumente gibt es aus Sicht der Christdemokraten einige. So sage eine „Machbarkeitsstudie“ im Auftrag der Verwaltung ausdrücklich nichts zur Machbarkeit aus. „Der beauftragte Architekt spricht lediglich an, dass wesentliche Details zur Statik oder zum Brandschutz erst noch geprüft werden müssen“, erläutert Kleefisch. Vor diesem Hintergrund sei es sehr optimistisch, wenn die Verwaltung Baukosten von 1,5 Millionen Euro in die Welt setze.

„Besser angelegt wäre das Geld in einen Neubau mit drei bis vier Gruppen“, ergänzt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Mechthild Volpert-Bertling. Denn selbst mit der Aufstockung fehlten immer noch zwei Gruppen. Das grün-rote Argument, schneller als mit der Aufstockung ließe sich an keine Gruppe kommen, ziehe nicht. Der vorgesehene Bezug im Sommer, spätestens Herbst 2023 sei unrealistisch. Fachleute rechneten bei optimalem Verlauf ohne Überraschungen, die sich aber erst nach dem Rückbau des vorhandenen Daches ausschließen ließen, eher mit zwei Jahren. „Weisen wir darauf hin, wird das als Schwarzmalerei und oppositionsgesteuerter Populismus abgetan“, kritisiert Kleefisch in der Pressemitteilung.

CDU beklagt fehlende Diskussionsbereitschaft

Er vermisst die vom Bürgermeister versprochene Transparenz. „Warum wird nicht mit den Eltern gesprochen? Was halten die Betroffenen von einem Umbau im Bestand? Wie können Kleinkinder ihren Mittagsschlaf halten, wenn auf der Zimmerdecke betoniert und gebohrt wird?“

Alternativen seien nicht verfolgt worden. Auf Nachfrage nach dem Stand beim Neubau einer Kita im Flothfeld habe die CDU vor der Sommerpause die Antwort erhalten, es gebe keine Planungen. „Es wird so lange abgewartet, bis wir vor alternativlosen Entscheidungen stehen, die dann nicht mehr diskutiert werden dürfen“, folgert der Fraktionsvorsitzende Webering.