Shoppingerlebnis im Kindergarten

Der Elternbeirat des DRK-Familienzentrums zeigte sich sehr zufrieden mit dem seit Langem ersten Flohmarkt in den Räumlichkeiten des Kindergartens, der zugunsten der Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei ins Leben gerufen worden war.

Von Eltern für Eltern gemacht war der Flohmarkt im DRK-Familienzentrum „Janusz Korczak“, bei dem viele schöne Sachen für Kinder eine zweite Chance bei einem neuen Besitzer suchten. 20 Anbieter präsentierten zwischen den Alltagsgegenständen und Spielzeugen des Zentrums ihre liebevoll aufgebauten Stände mit zahlreicher, vor allem kleinerer Kinderkleidung und diversem Spielzeug aus zweiter Hand. Auch ein kleiner Fahrzeugmarkt wurde aufgebaut.

Auch das Team der Einrichtung war Teil der Veranstaltung, die nach langer Pause wieder in solch einem Rahmen stattfand. „Es gab eine große Nachfrage“, wusste Bruce Steinkirchner vom organisierenden Elternbeirat und musste im Vorfeld einige Anmeldungen auf die Warteliste verweisen. Diejenigen, die eine Zusage erhalten hatten, mussten sich mit einer Standgebühr und einem Kuchen „einkaufen“. Denn der Erlös des Kuchenverkaufs soll den Erdbebenopfern in Syrien und der Türkei zugutekommen. An welche Organisation gespendet wird, sei allerdings noch nicht bekannt, hieß es vonseiten der Organisatoren.

Doppelveranstaltung positiv gesehen

„Wenn wir vollen Erfolg verzeichnen können, dann gibt es auf jeden Fall eine Wiederholung“, zeigte sich Steinkirchner optimistisch auch angesichts der steigenden Zahl an Käuferinnen und Käufern, die durch die Gänge und Räumlichkeiten der Kita schlenderten. Denn einige hatten ihre Shoppingtour bereits zuvor bei der kfd begonnen und setzten sie nun bei Kaffee und Kuchen beim Flohmarkt fort. „Ich sehe die Doppelveranstaltung positiv“, sah Bruce Steinkirchner beide Veranstaltungen an einem Tag als Chance, denn einige seien auch von außerhalb angereist und könnten so umfangreicher Zweite-Hand-Ware einkaufen und ihre Einkaufsreise verlängern. So geplant sei dies allerdings nicht gewesen, musste der Elternbeirat zugeben. Doch aufgrund von Terminfindungsschwierigkeiten habe man sich für das Datum entschieden. Ob sich die beiden Veranstaltungen gegenseitig die Kundschaft streitig gemacht hatten, ließ sich aufgrund der jeweils guten Besucherzahlen nicht feststellen.