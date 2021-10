Sie hat schon rund 130 Bücher geschrieben

„Ich finde das ganz toll“, freute sich Anne Bräutigam von der Schul-und Gemeindebibliothek Havixbeck. Gemeint war die erste Autorenlesung nach zwei Jahren Corona-Pause, die am Donnerstag stattfand. Für die zwei Lesungen für die Schülerinnen und Schüler der vier sechsten Klassen der Anne-Frank-Gesamtschule hatte die Billerbecker Kinder- und Jugendbuchautorin Sarah Bosse an diesem Morgen ihr Buch zum Film die „Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs“ mitgebracht. Tags zuvor hatte sie es bereits den zwei sechsten Klassen in Billerbeck näher gebracht.

