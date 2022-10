Sie will häufiger aufs Rad

Mit dem Ruhestand von Monika Böse werden die Zuständigkeiten in der Gemeindeverwaltung teilweise umgestrickt. Den neuen Fachbereich IV, der die meisten der Themen ihrer Vorgängerin umfasst, hat nun seit Anfang der Woche Anne Brodkorb inne. Sie stammt aus Rosendahl und will das Mobilitätskonzept, das sie künftig verantwortet, am liebsten auch persönlich mit Leben füllen.

Wer unter anderem für Klimaschutz und Mobilität verantwortlich ist, der sollte auch selbst mit gutem Beispiel vorangehen, findet Anne Brodkorb. Deshalb hat sie sich fest vorgenommen, möglichst bald nicht mehr ausschließlich mit dem Auto zu ihrer neuen Arbeitsstelle zu fahren. So regelmäßig wie ihr Vorgesetzter werde sie es aber wohl nicht schaffen, gesteht sie lachend. „Ich bewundere den Bürgermeister ja dafür, dass er es tut. Aber bei Regen kann ich mir das bisher noch nicht so gut vorstellen.“ Zumindest hat sich die neue Mitarbeiterin in der Gemeindeverwaltung damit schon ein gutes Ziel gesetzt: überlegen, wie man mehr Menschen aufs Rad und in den ÖPNV bekommt.