Sie will neue Wege wagen

„Ich habe einen der vielseitigsten und interessantesten Berufe“, schwärmt Maren Allendorf. Die 25-Jährige ist Pastoralreferentin und gehört seit August zum Seelsorgeteam der Pfarrei St. Dionysius und St. Georg in Havixbeck und Hohenholte.

Maren Allendorf mag es, mit Menschen aus allen Generationen und in verschiedenen Lebenslagen zusammenzukommen. „Ich kann die schönen, aber auch die traurigen Seiten ihres Lebens begleiten“, sagt Allendorf, die nach dem Religionspädagogikstudium in Paderborn ihre dreijährige Assistenzzeit in Emsdetten absolviert hat.