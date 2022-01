Smarte Displays machen‘s möglich

Neueste Technik in der Anne-Frank-Gesamtschule: Lucas Menkhaus (r.) probiert den digitalen Stift aus, während Nikolaus Streibert die Handhabung der Smarten Displays demonstriert.

Zwar bleibt die Tafel für den Unterricht wichtig, doch verändert sich diese grundlegend. Die Kreide gehört bald zur Vergangenheit, denn an der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) gibt es jetzt erste „Smarte Displays“. Diese digitalen Tafeln „bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten“, wie Informatiklehrer und Medienexperte Nils Lydorf auf einer Lehrerfortbildung erklärt.

Digitaler Stift ersetzt Kreide

„Der größte Vorteil liegt in den vielfältigen Formen kollaborativen Lernens“, sagt Lydorf und demonstriert gemeinsam mit seinem Kollegen Nikolaus Streibert von der Medien AG, wie sich Bild, Grafik und Handschrift auf dem Display visualisieren lassen. Streibert zeigt ein Beispiel aus dem Pädagogikunterricht, während Kollege Lucas Menkhaus ausprobiert, wie er den digitalen Stift einsetzen kann: „Die Schülerinnen und Schüler können per QR-Code auf die Ergebnisse der letzten Stunde zugreifen, wenn sie Sachinhalte diskutieren oder ein Urteil fällen. Die Lehrkraft kann zugleich mit dem digitalen Stift Veränderungen auf den eingefügten Diagrammen vornehmen.“

Auch im Falle von Distanzunterricht würde die Arbeit entscheidend erleichtert. „Mit den smarten Displays kann man sogar hybrid unterrichten – also gleichzeitig im Klassenraum und zu Hause an den Bildschirmen präsent sein“, freut sich Schulleiter Dr. Torsten Habbel. Denn mit speziellen Apps können alle Schülerinnen und Schüler von unterschiedlichen Endgeräten – Handy, Tablet oder PC – an Textdokumenten arbeiten, während gleichzeitig die Unterrichtsergebnisse für alle sichtbar vorne auf dem Display dargestellt werden. „Schülerinnen und Schüler sind auf diese Weise live dabei und sitzen nicht mehr alleine vor den Aufgaben“, freut sich Streibert.

Technik erleichtert Unterrichtenden die Arbeit

Die Technik ist vielfältig einsetzbar und erleichtert den Unterrichtenden manche Arbeit: Tabellen erweitern sich von selbst, während man sie mit Inhalt füllt, Musiklehrer können Notenlinien mit einem Klick aufrufen und beschreiben, und sogar Fußballfelder, auf denen sich Spielerpositionen markieren lassen, werden im Sport darstellbar, berichtet die AFG in einer Pressemitteilung.

Mit sieben digitalen Tafeln ist die Schule mittlerweile ausgestattet. Weitere zehn sollen bis zum Sommer folgen. Schreiben kann man nicht nur mit speziellen Stiften, sondern notfalls auch mit den Fingern. „Die Faust wird zum Radierer“, demonstriert Lydorf und zeigt, wie sich Tafelbilder und Textdokumente mit wenigen Klicks von sämtlichen Nutzern bis zur nächsten Stunde speichern lassen.

Lehrer Andreas Messing ist beeindruckt, weiß aber auch, dass er noch üben muss, bis er alle Funktionen beherrscht. Aber: „Dafür, dass wir jetzt am Anfang mehr Zeit einplanen müssen, werden wir später belohnt.“