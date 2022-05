So klingen 50 Jahre Freundschaft

„Un concert très international“ war es, das 17 Mitglieder der Société Musicale aus Bellegarde und die Vom-Blatt-Connection aus Havixbeck am Sonntagmorgen auf dem Musikschulplatz präsentierten. Seit einem halben Jahrhundert stärken die französischen und deutschen Musiker ihre Freundschaft und die Städtepartnerschaft beim gemeinsamen Musizieren. Und diese Freundschaft ist in der Zeit genauso gewachsen wie das Interesse an dem, was da zusammen gemacht wird.

„Es sind ja schon mehr Zuhörer da als bei unserem ersten Konzert“, scherzte Dirigent und Initiator Günther Mertens. Vor 50 Jahren, so Mertens, seien nämlich nur ganze sieben Menschen gekommen. Heute hat sich die Orchesterkooperation etabliert, und die Havixbecker freuen sich bereits auf ihren nächsten Besuch in der Partnerstadt Bellegarde. „Bis dahin muss ich aber noch französische Vokabeln lernen“, sagte Bürgermeister Jörn Möltgen augenzwinkernd.

In den letzten Tagen, erzählte Jutta Rawe-Bäumer in ihrer Moderation, habe man zusammen viel geprobt und gefeiert. „In den letzten Tagen und Nächten“, wurde aus dem Orchester ergänzt.

Auf dem Programm standen Stücke aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Musikrichtungen. In einer „Irish Rhapsody“ bildeten die tiefen Blechbläser eine warme Klanggrundlage, die hervorragend zu den vorgetragenen irischen Volksliedern passte. Bei Blasorchester-Arrangements von Queen’s „Don‘t stop me now“ und einem ABBA-Medley aus verschiedenen Hits der schwedischen Band konnten vor allem Percussion und Querflöten überzeugen. Und beim melancholischen Oboen-Solo von „Gabriel’s Oboe“ setzte schließlich typisch deutscher Regen ein, der die Internationalität des Konzertes vervollständigte.