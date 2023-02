So schön ist unsere Erde

Zehn Naturlandschaften, zehn Gesichter unserer wunderbaren Erde in nur 180 Minuten bereisen zu dürfen, ist schon ein außergewöhnliches Erlebnis. Der Geograf und Fotograf Michael Martin machte es am Montagabend möglich. Bereits zum vierten Mal kam Martin ins Forum der Anne-Frank-Gesamtschule. In fünf Jahren unternahm der Münchener zusammen mit seiner Frau Elli und dem befreundeten Geologen und Fotografen Jörg Reuter 32 Reisen durch zauberhafte, aufregende, karge und märchenhafte Landschaften. Mit seiner faszinierenden Multivisions-Show brachte Martin den Gästen im voll besetzten Forum Regionen, Orte, Flüsse, Berge und Vulkane näher, die teils gar nicht oder nur wenig bekannt waren.

