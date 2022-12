So viele Gruppen wie lange nicht

Havixbeck

So hatten sich das die Organisatoren erhofft: Die Anmeldung für die Sternsingeraktion stieß am Samstag im Torhaus auf großes Interesse. 70 Kinder werden nun in 20 Gruppen am 6. und 7. Januar 2023 von Tür zu Tür ziehen, den Segen bringen und Spenden einsammeln.

Von Ina Geske