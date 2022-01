Sogar Stammgäste sagen ab

Spontan zum Essen in ein Gasthaus zu gehen oder sich auf ein Feierabendgetränk in der Kneipe zu verabreden, ist nach der Änderung der Corona-Schutzverordnung kaum mehr möglich. Und auch die Einkehr in ein Café will vorher gut geplant sein. Nach der neuen Corona-Schutzverordnung gilt seit Donnerstag in der Gastronomie die 2G-plus-Regel: Geimpfte und Genesene müssen zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Nur wer seine Boosterimpfung nachweisen kann, kommt ohne Test ins Lokal.

