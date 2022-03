Sorge um russische Mitbürger

Sehr erfreut zeigte sich der Vorstand der FDP Havixbeck über die große Beteiligung am Ortsparteitag. Dieser fand am Montag im Gasthaus Kemper statt. Neben der Abarbeitung der Tagesordnung blieb genügend Raum und Zeit, sich politischer und gesellschaftlicher Themen zu widmen.

Als besonderer Gast konnte hierzu – passend zur Landtagswahl – Linda Belau begrüßt werden. Die 29-jährige Lehramtsanwärterin wird am 15. Mai im neu geschaffenen Wahlkreis 85 Münster III – Coesfeld III für die FDP antreten.

Landtagskandidatin Linda Belau zu Gast

Mit welchen Schwierigkeiten diese neue Aufteilung verbunden ist, zeigte sich direkt beim Thema Gesamtschule Havixbeck, schreibt die FDP in einer Pressemitteilung. „Wir haben unserer Kandidatin den Unmut über eine mögliche neue Gesamtschule in Roxel erklären können“, so der Fraktionsvorsitzende Friedbernd Krotoszynski. Linda Belau nahm den klaren Auftrag mit in die Fraktion nach Münster. Hier bleibe abzuwarten, wie sich das Thema entwickeln wird, schreibt die FDP.

Natürlich wurde auch über die aktuelle Krise in der U­kraine diskutiert. Hier hofft man auf ein schnelles Ende des Krieges und wird natürlich alles Unterstützende dafür tun, das mögliche Flüchtlinge auch eine Heimat in der Gemeinde Havixbeck finden. Mit Sorge betrachte man aber auch die Stigmatisierung der russischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. „Hier muss man besondere Obacht geben, dass wir mögliche aufkommende Hetze im Keim ersticken“, betonte Ortsvorsitzender Peter Scholz.

Insgesamt sei die FDP aber guter Dinge und freue sich, mit einer jungen Frau in den Landtagswahlkampf ziehen zu können.