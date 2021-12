Spatenstich an der K 50 in Havixbeck

Es ist keine Kleinigkeit, die sich der Kreis Coesfeld vorgenommen hat. An der Kreisstraße 50 in Havixbeck wird ein 2,8 Kilometer langes Straßenstück von Grund auf erneuert und um einen Radweg ergänzt.

Mit dem symbolischen Spatenstich starteten nun die umfassenden Bauarbeiten an der K 50 in Havixbeck. Auf einer Gesamtlänge von 2,8 Kilometern wird die Fahrbahn von Grund auf erneuert und um einen zusätzlichen Radweg erweitert. Dazu muss die Straße vollständig gesperrt werden. Der Durchgangsverkehr wird großräumig um die Baustelle über die L 843, L 550 und L 581 in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet.

Zunächst werden die notwendigen Rodungs- und Bodenarbeiten westlich der derzeitigen Streckenführung durchgeführt. Voraussichtlich ab 2022 beginnen dann die Arbeiten im Bereich der Fahrbahn. Die Grundstücke im Baustellenbereich werden weitestgehend erreichbar bleiben. Lediglich während und nach den Asphaltierungsarbeiten kann es zu Einschränkungen kommen. Um die Einschränkungen für den Schulbusverkehr so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten an der Fahrbahn in drei Bauabschnitten ausgeführt.



Insbesondere für den Neubau des Radweges ist das Fällen von Bäumen erforderlich. Sämtliche Fällarbeiten werden aus artenschutzrechtlichen Gründen bis Ende Februar abgeschlossen sein. Die Rodung der Bäume und Sträucher ist mit der unteren Forstbehörde und der unteren Naturschutzbehörde einschließlich der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen abgestimmt, schreibt der Kreis in einer Pressemitteilung. Da in unmittelbarer Nähe der K 50 keine geeigneten Grundstücke zur Verfügung stehen, wird der Kreis umfangreiche Aufforstungen in Coesfeld durchführen und in Ottmarsbocholt eine Streuobstwiese angelegen, heißt es.