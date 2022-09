Die Abschaffung der KfW-40-Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium hat das Projekt Doppel-Kita an der Münsterstraße Anfang des Jahres erheblich ausgebremst. Sogar die Pläne mussten noch einmal angepasst werden. Nun aber ist der Spatenstich erfolgt. Das wurde höchste Zeit, denn die Kita-Plätze werden in Havixbeck dringend gebraucht.

Projekt an der Münsterstraße geht an den Start

Und hoch die Spaten! Zum Baustart für die Doppel-Kita an der Münsterstraße mit Vertretern der Investoren, der Träger, der Eltern und aus Politik und Verwaltung herrschte sichtbar gute Stimmung. Passend zu dem freudigen Ereignis schien schließlich die Sonne.

Bei der Terminauswahl für diesen symbolischen Akt haben die Organisatoren in der Tat ein sehr glückliches Händchen bewiesen. Denn passend zum lange ersehnten Spatenstich für die Doppel-Kita an der Münsterstraße lachte die Sonne vom Himmel – und mit ihr die Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Verwaltung. Was (zu) lange währte, soll nun endlich gut werden.