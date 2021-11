SPD packt Weihnachtsgeschenke für Kinder in Not

Das Motto „Über den Tellerrand hinausschauen und gemeinsam anpacken für Kinder in Armut“ stand im Mittelpunkt einer vorweihnachtlichen Aktion des Havixbecker SPD-Ortsvereins. Um Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder in Rumänien zu packen, trafen sich jetzt SPD-Mitglieder und Freunde.

Sie befüllten Schuhkartons mit den vielen Spielen, Schulsachen, Handschuhen, Zahnbürsten und anderen Geschenken, die alle Beteiligten zu diesem Anlass mitgebracht hatten. Die Päckchen wurden liebevoll verpackt. Zu dieser Aktion gab es Kaffee und Lebkuchen, sodass schnell eine weihnachtliche Stimmung aufkam.

Weihnachtliche Stimmung

Die Organisatorinnen Pina Wolters und Dr. Franziska Dittert freuten sich, dass die Aktion einen so großen Anklang fand und ganz besonders darüber, dass eine beachtliche Zahl an Päckchen gepackt werden konnte. Die „Aktion Kleiner Prinz e.V.“ aus Warendorf zu unterstützen, sei für beide seit vielen Jahren eine Herzensangelegenheit, schreibt die SPD in einer Pressemitteilung. „Für viele Kinder ist dieses Weihnachtspäckchen aus Deutschland das einzige Geschenk, das sie Weihnachten erhalten werden. Gerade durch die Corona-Pandemie hat sich die soziale Lage vieler rumänischer Familien noch verschärft, sodass es am Nötigsten fehlt“, berichtet Dittert. Vor allem auch Schulsachen und Hygieneartikel würden deshalb dringend gebraucht.

Am 24. November (Mittwoch) treten die Päckchen von Warendorf aus mit Lkw ihre Reise Richtung Rumänien an, um Kindern in Heimen und Sozialeinrichtungen eine Freude zu machen. Dieses Jahr sind wieder ein paar mehr Weihnachtsgrüße aus Havixbeck dabei.

„Aktion Kleiner Prinz“

Wer sich noch an der Aktion beteiligen will, kann bis zum kommenden Mittwoch (17. November) Weihnachtspäckchen in der Größe eines Schuhkartons an den Havixbecker Sammelstellen (Baumberge-Grundschule und DRK-Kita „Janusz Korczak“) abgeben. Weitere Infos zur Aktion und zum gewünschten Inhalt des Päckchens gibt es im Internet.