„Spendenbereitschaft ist enorm groß“

Zahlreiche fertig gepackte Kisten stehen in der Scheune des Sandsteinmuseums. Darin befinden sich die Spenden der Havixbecker, die am Wochenende direkt in das Kriegsgebiet in der Ukraine gebracht werden sollen.

Fast ununterbrochen fahren in diesen Tage nachmittags Fahrzeuge mit voll beladenem Kofferraum zum Sandsteinmuseum. In der Scheune nehmen Mitglieder des Christlichen Landvolks als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer Spenden für Menschen in der Ukraine entgegen. Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Handtücher, Decken, Verbandszeug und warme Kleidung für Männer werden benötigt. Die Helfer sortieren die Spenden und packen sie in – die ebenfalls gespendeten – Kartons, die dann sorgfältig beschriftet werden.

Warme Kleidung

Mehrere überdimensionale Plastiksäcke sind schon mit Kleidung gefüllt. Dazu kommen Kartons mit Kerzen und Taschenlampen. In anderen Kisten befinden sich Seifen, Zahnbürsten und Zahnpasta. Ein Firmeninhaber habe in großen Mengen Toilettenpapier und Seife gespendet, berichtet Manfred Möller, der die Hilfsaktion koordiniert. „Die Spendenbereitschaft der Havixbecker Bürgerinnen und Bürger ist enorm groß“, freut er sich über den Zuspruch. „Wir packen alles so, dass es am Samstag pro­blemlos auf einen Lkw geladen werden kann.“ Die Sachen würden direkt in die Ukraine ins Kriegsgebiet geschickt, sagt Bürgermeister Jörn Möltgen.

Abgegeben werden auch Damen- und Kinderkleidung sowie Babyartikel. Diese Sachen werden nicht auf die Reise gehen, sondern sollen dem „Anziehungspunkt“ übergeben werden, berichtet Manfred Möllers. Auf diesem Wege sollen sie dann den geflüchteten Frauen und Kindern zur Verfügung gestellt werden.