Spendenlauf für Srebrenica findet am 17. Juli statt

Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist das Thema wieder erschreckend aktuell. 1995 fand das Massaker von Srebrenica in Bosnien statt. Den Havixbecker Charly Weiper haben die Gräuel von damals nie losgelassen. Auch in diesem Jahr hofft er wieder auf zahlreiche Teilnehmer und Sponsoren bei dem von ihm organisierten Spendenlauf.

Am 17. Juli soll wieder der jährliche Spendenlauf für Srebrenica in Havixbeck stattfinden. Organisator Charly Weiper (l.)

Wieder Krieg in Europa – das hätte sich noch vor wenigen Monaten kaum jemand vorstellen können. Mit am wenigsten wohl Charly Weiper, hat er doch die Auswirkungen des letzten Krieges auf dem Kontinent deutlicher vor Augen als die meisten anderen. 2010 ist er zu seinem Spendenlauf von Havixbeck nach Srebrenica aufgebrochen und hat seitdem mit dem jährlichen Spendenlauf in seiner eigenen Gemeinde gegen das Vergessen angekämpft. Das will er auch in diesem Jahr wieder tun.

„Wenn ich sehe, wie sehr die Menschen in Srebrenica auch 27 Jahre danach noch an den Folgen des Krieges leiden, dann wird mir ganz schlecht, wenn ich an die Ukraine denke“, sagt er. Er habe deshalb überlegt, ob der Spendenlauf dieses Mal für die Ukraine stattfinden solle. „Aber letztendlich sind wir angetreten, um an Srebrenica zu erinnern. Diesem Motto werden wir treu bleiben“, so Weiper.

Der Organisator Charly Weiper hofft wieder auf viele Unterstützer für den Spendenlauf für Srebrenica.Der Organisator Charly Weiper hofft wieder auf viele Unterstützer für den Spendenlauf für Srebrenica. Foto: Henning Tillmann

Gesucht sind Läufer und Sponsoren

Am 17. Juli von 17 bis 18 Uhr soll es deshalb wieder so weit sein, und Weiper ruft Läufer, aber natürlich auch die entsprechenden Sponsoren dazu auf, sich an der Aktion im Ortskern zu beteiligen. In seiner Ankündigung schreibt er: „Auch oder gerade in diesem Jahr wollen wir wieder Aufmerksamkeit schaffen für die Menschen in Bosnien-Herzegowina. Die Folgen des Jugoslawien-Kriegs mit dem Genozid von Srebrenica haben die Menschen noch immer zu tragen. Seit 2010 haben wir immer wieder mit unserem Gedächtnislauf ein Zeichen gesetzt: für den Frieden und gegen das Vergessen, damit so etwas nie wieder passiert. Leider haben wir in den letzten Monaten erfahren müssen, dass es Menschen unter uns gibt, die Gewalt, Unterdrückung und Machtgier ohne Grenzen ausleben wollen. Putins Krieg zeigt deutlich, wie wichtig es ist, immer wieder zu erinnern und zusammenzustehen gegen solche Aggressoren, denn wieder erleben wir brutalste Zerstörung, Vergewaltigung, Folter und Hinrichtungen, um ein ganzes Volk zu vernichten.“

Hohenholter Lauftreff ist immer eine Bank

Weiper hofft, dass sich wie in den Vorjahren wieder viele Läufer und Sponsoren einfinden. In den meisten Jahren waren es rund 100 Aktive, die sich ihre Laufschuhe anzogen. „Tragende Säule ist immer der Hohenholter Lauftreff mit allein 50, 60 Läufern. Da verlassen wir uns drauf“, so Weiper.

Spenden werden für Projekt vor Ort verwendet

Die Sponsoren bittet er, jede gelaufene Runde mit drei Euro zu unterstützen. Diese können entweder in eine Spendenbox bei Weiper-Friseure geworfen werden (Spendenbelege können ausgestellt werden) oder sollen überwiesen werden (Spendenkonto: IBAN DE40 4006 9408 0424 5558 00 bei der Volksbank Baumberge). Das erlaufene Geld spendet der Verein „Run for their lives“ dann für das Projekt „Die bessere Seite von Srebrenica – Entwicklung und Förderung eines gesunden Lebensstils bei Kindern und Jugendlichen in der Region Srebrenica“.

Weitere Informationen sind erhältlich bei Charly Weiper unter der Rufnummer 0 25 07/42 13 oder per E-Mail an info@run-for-their-lives.de. Hierüber sind auch Anmeldungen für die Teilnahme am Spendenlauf für Srebrenica möglich.