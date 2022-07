Spielerisch die Lust auf Wissenschaft geweckt

Havixbeck

„Geheimnisvolles Erdreich – die Welt unter unseren Füßen“. Unter diesem Motto haben Kita-Kinder sowie Grundschülerinnen und -schüler den „Tag der kleinen Forscher“ verbracht. So auch in der kommunalen Kindertagesstätte „Im Flothfeld“. Was die kleinen Nachwuchs-Wissenschaftler dort herausgefunden haben, stellten sie dem Bundestagsabgeordneten Marc Henrichmann vor.