Spielzeugmarkt wird 50 Jahre alt

Eine riesige Auswahl an Spielzeugen, Kinderfahrzeugen, Karnevalskostümen, Kommunionkleidung sowie Babyzubehör bietet der Spielzeugmarkt der Katholischen Frauengemeinschaft Havixbeck (kfd) am 26. November (Samstag) von 10 bis 12 Uhr im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule. Interessierte Verkäuferinnen und Verkäufer haben die Möglichkeit, sich für den Markt eine Anbieternummer sowie zugehörige Schilder im Torhaus am Kirchplatz abzuholen am Montag (14. November) von 18 bis 19.30 Uhr, Freitag (18. November) von 16 bis 17.30 Uhr und Montag (21. November) von 18 bis 19.30 Uhr. 20 Prozent des Verkaufserlöse behält die kfd als Spende für soziale Projekte ein. Einlass gewähren möchte die kfd zur Nummernvergabe und zum Spielzeugmarkt nur mit FFP2-Maske. Die Annahme der Spielsachen und Babyartikel erfolgt am 25. November (Freitag) von 18.30 bis 19.50 Uhr im Forum. Die Abholung nicht verkaufter Dinge durch die Verkäufer ist am 26. November (Samstag) ab 14 Uhr im Forum vorgesehen. Für verloren gegangenes Spielzeug wird seitens der kfd nicht gehaftet, so das Organisationsteam. Auskunft erteilen Helga Krake, ' 27 16, oder Sandra Sommerfeld, ' 98 36 63, E-Mail: info@kfd-havixbeck.de.