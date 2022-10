Staatsanwaltschaft beantragt Freiheitsstrafe

Nach einer fünfmonatigen Beweisaufnahme wurden im Verfahren gegen einen 70-jährigen Mann aus Havixbeck, der in zwei Lagerhallen in Nottuln und Rosendahl seit 2010 Marihuanaplantagen betrieben hat, nun vor dem Landgericht Münster die Schlussvorträge gehalten. Obwohl der Havixbecker und der 41-jährige Mitangeklagte den Anbau sowie den Handel von Betäubungsmitteln eingeräumt hatten, musste gerichtlich ermittelt werden, in welchem Zeitraum die Lagerhallen betrieben wurden, wie viele Pflanzen die Plantagen umfassten, wie oft diese geerntet wurden, wie viel Marihuana die Ernten ergaben und wie viel Geld letztlich damit verdient wurde.

570 000 Euro sollen eingezogen werden

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft nahm schließlich an, dass der Havixbecker seit 2010 die Plantage in Rosendahl und seit 2017 die Plantage in Nottuln unterhielt und insgesamt 120 Kilogramm Marihuana geerntet und verkauft hat. Er beantragte für den 70-Jährigen eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten sowie die Einziehung von 570 000 Euro. Für den Mitangeklagten, der den Havixbecker bei der Pflege der Plantage in Rosendahl unterstützt hatte, beantragte der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, wobei die Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt werden soll.

Die Verteidiger des 70-Jährigen sprachen sich hingegen für eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten aus. Sie betonten die hohe Kooperationsbereitschaft im Verfahren sowie die geringe kriminelle Energie ihres Mandanten. So habe der Havixbecker das Marihuana nur an einen kleinen und festen Personenkreis verkauft.

Am 2. November (Mittwoch) wird das Urteil verkündet.