Städtefreundschaft in der Praxis

Zwei junge Menschen aus der französischen Partnerstadt Bellegarde, Ethel Leroy und Cyprien Besnard, absolvierten jetzt ein dreiwöchiges Praktikum in Havixbeck. Sie bekamen Einblicke in die Berufswelt und nutzten die Zeit, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.

Junge Bellegarder absolvieren Praktikum in Havixbeck

Zur deutsch-französischen Städtefreundschaft zwischen Havixbeck und Bellegarde gehören offizielle Begegnungen ebenso wie private Treffen. Aber auch wenn es um die Entwicklung beruflicher Perspektiven geht, sind die Kommissionen für Städtefreundschaft in beiden Orten bereit, Brücken zu bauen. So absolvierten zwei junge Bellegarder, Ethel Leroy und Cyprien Besnard, jetzt ein dreiwöchiges Praktikum in Havixbeck.