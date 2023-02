Standing Ovations und volle Hütte

Lebt die fünfte Jahreszeit noch nach mehr als zwei Jahren Pandemie? Und wie! Die Karnevalsfeier in Hohenholte trat am Samstagabend den Beweis an. Schon lange vorher war das Festzelt restlos ausgebucht. Beim närrischen Treiben mit Prinzessin Isabell und Prinz Yannick hielt es niemanden auf den Sitzen.

Foto: Kerstin Adass