Start für 90 Kinder und einen Lehrer

Am Mittwoch (18. August) beginnt auch in Havixbeck das nächste Schuljahr. Einen Tag später kommen die Erstklässler zum ersten Mal in die Baumberge-Schule.

Die Lehrerinnen und Lehrer an der Baumberge-Schule, Havixbecker Grundschule, bereiten sich in diesen Tagen auf den Start des Unterrichts am Mittwoch (18. August). Besonders aufregend wird es für die 90 Erstklässler, die zum ersten Mal zur Schule gehen. Die Jungen und Mädchen werden auf vier Klassen verteilt, sodass durchschnittlich 22 Kinder in einer Klasse unterrichtet werden. Die Schule konnte zwei Musizierklassen einrichten.

In der Klasse 1a unterrichten Andrea Schnieder und Daniela Jasper. Die Klasse 1b übernimmt Lehrerin Sabine Oeltjebruns und die Klasse 1c Stefanie Renner-Jöllenbeck. Neu an der Grundschule ist neben den Fünfern auch Udo Wegmann. Er übernimmt die Erstklässler aus der 1d.

Zwei Musizierklassen eingerichtet

Die Einschulung der Mädchen und Jungen erfolgt am kommenden Donnerstag (19. August) um 8.30 Uhr und um 10.30 Uhr auf dem Schulhof mit einem ökumenischen Gottesdienst. Wie Schulleiterin Regina Sommer erklärte, könnten jetzt auch wieder Großeltern an der Feier teilnehmen, da sie draußen an der frischen Luft stattfindet.

Empfangen werden die Erstklässler mit einem bunten Spalier, das aus Jungen und Mädchen der dritten Klassen besteht. Für jede neue Erstklässler-Klasse gibt es Paten aus den Klassen 4. Die „Großen“ zeigen den „Neuen“, wie es in der Schule läuft und wo die Kinder alles finden.

Gottesdienst unter freiem Himmel

Nach dem Gottesdienst am Donnerstag gehen die Erstklässler zur ersten Schulstunde mit den Klassenlehrerinnen und dem Klassenlehrer in ihre Räume. Die Eltern werden von Schulleiterin Regina Sommer über verschiedene Dinge informiert. „Da gibt es immer viele Punkte, die die Eltern beachten müssen“, so Regina Sommer, die sich schon auf das neue Schuljahr freut.