Stein mit Eleganz und Leichtigkeit

In der Reihe „Hortus“ eröffnet das Kulturforum Arte am Sonntag (2. Oktober) um 11 Uhr die Ausstellung „Von Stein und Raum“ mit Arbeiten des Bildhauers Kristian Niemann im Garten des Sandstein-Museums.

Eleganz, Feinförmigkeit und Zartheit

Niemann, 1958 in Ibbenbüren geboren, hat neben seiner Ausbildung zum Bildhauer ein Studium der Kunst und Kunsttherapie absolviert. „Dass das harte Werkmaterial Stein eine solche Eleganz, Feinförmigkeit und Zartheit zulässt, ist faszinierend. Scheinbar schwerelos balancieren die Formen mit- und übereinander“, heißt es in der Ankündigung. Niemann reize die Möglichkeiten und Inspirationen des Steins aus.

Die Einführung hält am Sonntag Helga Wienhausen. Der Künstler ist anwesend. Zwei Pianisten aus der Ukraine werden ab 14 Uhr den Besuchern der Ausstellung klassische Musik präsentieren.

Künstler bietet Führungen an

Zudem bietet Kristian Niemann an den Sonntagen 16., 23. und 30. Oktober jeweils um 15 Uhr individuelle Führungen an. Am 27. Oktober (Donnerstag) um 19 Uhr hält er einen Vortrag in den Räumen des Café Arte zum Thema „Über die Begrifflichkeit von Kunst – vom Anbeginn bis heute“.