Steinhöfel gibt geistliche Leitung ab

Nach zehn Jahren als geistliche Leiterin der kfd Hohenholte ist die frühere Pastoralreferentin Renate Steinhöfel abgelöst worden. Und die neue Pastoralreferentin Maren Allendorf ist bei der Mitgliederversammlung vor 29 Frauen im Pfarrheim als ihre Nachfolgerin vorgestellt worden.

Außerdem hat die kfd Wahlen durchgeführt. Dabei wurden Waltraud Holtkötter (kfd-Team), Judith Kamp­hues (Vertreterin im Elferrat der Hohenholter Karnevalsgesellschaft) sowie Anja Krawinkel und Birgit Höfener (beide Kassenprüferin) im Amt bestätigt.

Langjährige Mitglieder geehrt

Zudem wurden Anni Veltrup, Marlene Rose, Karola Nordhoff, Agnes Richter, Erika Wilhelmer, Karin Albers und Renate Wilhelmer für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Annette Beckmann wurde für die Planung von bisher zehn Fahrradtouren ausgezeichnet. Gisela Tietmeyer wurde aus dem Besuchsdienst verabschiedet, Maren Allendorf in ihrer neuen Funktion begrüßt und Myriam Draude wurde neu in die kfd Hohenholte aufgenommen.

Die nächsten Termine der kfd Hohenholte sind das Radeln am Abend am Montag (11. April) um 18.30 Uhr am Dorfplatz in Hohenholte und die Stadtführung in Burgsteinfurt am 29. April (Freitag) mit der „Wehmutter“ Anna Krechting. Weitere Aktionen der kfd sind im Schaukasten am Dorfplatz in Hohenholte zu entdecken.