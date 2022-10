Stellungnahme wird auf den Weg gebracht

Die Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck: Der Teilstandort in Billerbeck sei durch eine geplante Schule in Roxel gefährdet, sagen die Kommunen Havixbeck und Billerbeck in ihrer Stellungnahme für die Bezirksregierung.

Wenig überraschend hat auch der Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstagabend die Stellungnahme der Gemeinde Havixbeck zum Schulstreit mit Münster einstimmig abgesegnet. Damit wird diese nun noch am heutigen Freitag oder am Montag der Bezirksregierung übermittelt, die im Schulstreit zwischen Münster, Havixbeck und Billerbeck voraussichtlich Ende November entscheiden wird. Wie berichtet, stellen sich Havixbeck und auch die Nachbarkommune Billerbeck gegen die geplante dritte städtische Gesamtschule am Standort Roxel. Die Stadt Münster will dort ein bestehendes Schulgebäude weiternutzen, um den Bedarf an Gesamtschulplätzen zu decken. Havixbeck und Billerbeck fürchten dadurch eine Gefährdung ihrer Anne-Frank-Gesamtschule in ihrer jetzigen Form mit den beiden Teilstandorten. Der Havixbecker Haupt- und Finanzausschuss handelte im Rahmen einer sogenannten Eilentscheidung für den Gemeinderat, der erst nach Ablauf der Frist für die Stellungnahme zusammengetreten wäre.